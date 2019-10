Erste Folge nach der Wahl: Wie geht es jetzt weiter?

Die zwei Verlierer der Wahl sind die SPÖ und die FPÖ. Die SPÖ musste mit 21,8 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis verbuchen. Die FPÖ rutschte – auch aufgrund der Ibiza-Affäre und der kurz vor der Wahl aufgetauchten Spendenaffäre rund um Ex-Parteichef Heinz Christian Strache – auf 16,17 Prozent ab. NEOS legt 8,1 Prozent zu, JETZT schaffte hingegen mit zwei Prozent nicht den Einzug ins Parlament.

Sebastian Kurz hat also bei der Koalitionsbildung die Qual der Wahl. Derzeit schaut es ganz danach aus, als ob es zum ersten Mal auf Bundesebene eine Koalition zwischen der ÖVP und den Grünen geben könnte. Was das bedeuten würde, was die Vor- und Nachteile für beide Parteien wären, wann die Regierung stehen wird und was bei Koalitionsgesprächen genau passiert –über all das sprechen wir in dieser Folge von "Blöde Frage". Hört doch rein!

