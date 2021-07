Judoka Mudranow mit erstem Gold für russisches Team

Der russische Judoka Beslan Mudranow hat am Samstag mit seiner Goldmedaille in der Klasse bis 60 Kilo den ersten Olympiasieg für Russland bei den Spielen in Rio de Janeiro fixiert. Erst zwei Tage vor seinem Triumph hatten er und seine Teamkollegen die offizielle Startgenehmigung erhalten. "Gleich am ersten Tag Gold zu gewinnen bedeutet viel für mein Land", sagte Mudranow.