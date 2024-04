In die Schlagzeilen geriet das tödliche Gift insbesondere im Jahr 2018, als der ehemalige russische Agent Sergej Skripal damit in Großbritannien vergiftet wurde. Doch auch in Österreich ist die tödliche Formel in einem geheimen Akt mehrfach aufgeschlagen. Nicht nur beim flüchtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek, sondern auch beim ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott. Das bestätigt jedenfalls ein Zeuge, ein Sicherheitsberater, dem KURIER. „Keiner konnte bisher klären, wie die Nowitschok-Akte zu Marsalek gelangt war“, sagt der Zeuge. „Ich habe Ott gefragt, warum hast du mir nicht gesagt, dass Du die Nowitschok-Akte hast. Warum hast du mir das Scheiß-Ding nicht gegeben, wir haben die gesucht, denn wir wollten wissen, wo sie herkommt.“

Nachsatz: „Ott hat zu mir gesagt, ,ich wusste nicht, dass dich das interessiert.’ Da habe ich bemerkt, dass er gar nicht begriffen hatte, was die Akte Nowitschok bedeutete. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Ott die Akte an Marsalek weitergegeben hat.“