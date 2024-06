Yamahas eMoutainbike MORO 07 feiert mit einem Jubiläumsmodell

Zur Feier dieser bahnbrechenden Entwicklung hat der japanische Motorrad- und Rollerhersteller Yamaha das eMoutainbike MORO 07 nun auch in einer silbernen 30th anniversary Premium-Edition herausgebracht. Die Stückzahl ist allerdings limitiert. Wer noch eines der Sammlerstücke in der Farbe „Factory Silver“ zu € 4.899,– ergattern will, sollte sich besser beeilen.

Technisch ist das Jubiläumsmodell mit der 200 Euro günstigeren Standard-Version des MORO 07 (Aktionspreis: € 4.699,–) ident.