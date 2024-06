Yamaha Booster Easy: Die Reinkarnation des Puch Maxi

„Was kostet denn das? Verkaufen Sie’s? Also, ich würde Ihnen das gleich abkaufen!“ Ist man mit Yamahas avantgardistisch gestylten Booster Easy unterwegs, sollte man am Besten gleich einen Bestellblock mitnehmen. Am Ennser Hauptplatz jedenfalls zieht das Urban eBike, das an das legendäre Mofa Puch Maxi erinnert, Passanten geradezu magisch an. Häufige Frage: „Fährt das auch von selbst?“