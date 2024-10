Wein: Edel, wertvoll und eine gute Investition

Investitionen in Wein sind in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven Option für Investoren geworden. Sie bringen eine Diversifizierung des Portfolios und haben eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen wie Aktien und Anleihen. „Das Interesse liegt weit über dem Stand von vor zehn Jahren und die Anleger haben dank Tools wie Wine Track einen viel besseren Zugang zu Preis- und Investitionsdaten“, erklärt Alexander Westgarth, Gründer und CEO von Winecap. „Vermehrte Aufklärung über die Vorteile von Wein als Anlageform haben dazu beigetragen, seine weltweite Attraktivität zu steigern. Feiner Wein kann zudem aus ökologischen und sozialen Gründen als nachhaltige Investition betrachtet werden, einschließlich der Anpassung an den Klimawandel, der regenerativen Landwirtschaft und des Schutzes der biologischen Vielfalt sowie des Wohlergehens der Arbeitnehmer und des Engagements in der Gemeinschaft.“

© Ralf Hiemisch „Feiner Wein kann aus ökologischen und sozialen Gründen als nachhaltige Investition betrachtet werden“, Alexander Westgarth , WineCap

Wertsteigerung Wer zum ersten Mal in Wein investieren möchte, sollte sich zunächst über seinen Zeithorizont und sein Budget klar werden. „Die meisten Anleger investieren zwischen 5.000 und 25.000 Euro. Bei Winecap bauen wir von Anfang an diversifizierte Portfolios auf, aber es ist durchaus möglich, mit nur einer einzigen Kiste Wein zu investieren“, so Westgarth und weiter: „Wein ist bekannt dafür, dass er ein sicherer Hafen ist, was bedeutet, dass es sich im Allgemeinen um eine risikoarme Anlage handelt. Der Weinmarkt hat in den letzten zwanzig Jahren nur drei größere Korrekturen erlebt, ganz im Gegensatz zu den üblichen Anlageklassen, die stärker schwanken“, sagt Westgarth. Die Gewinne variieren je nach Wein, Jahrgang und Region. Es kommt auch darauf an, wann der Kauf getätigt wird (während einer Marktkorrektur oder eines Markthochs). Einige Beispiele: Salon Le Mesnil 1996 wurde im März 2021 für 8.500 Pfund gehandelt, im November 2022 lag der Preis bereits bei 20.000 Pfund. Carruades de Lafite 2014, der zu einem Preis von knapp 1.000 Pfund auf den Markt kam, hat jetzt einen Marktpreis von 2.700 Pfund. Noch höhere Renditen wurden mit einigen seltenen Burgundern erzielt, wie z. B. Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru 2010, der vor zehn Jahren für 6.000 Pfund pro Kiste verkauft wurde und heute rund 30.000 Pfund kostet. Normalerweise wird jedoch ein jährliches Wachstum von etwa acht Prozent und eine Verdopplungszeit von 10 Jahren für ein gut ausgewogenes Portfolio erwartet.

Aufbau des Portfolios Großes Fachwissen über Wein ist nicht notwendig, wenn man über eine vertrauenswürdige Weininvestmentgesellschaft investiert. „Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf dem Weinmarkt und hilft Anlegern beim Aufbau eines Portfolios, das ein Engagement in den wichtigsten Weinregionen ermöglicht und langfristig Wachstum verspricht. Für Anleger ist es jedoch im Allgemeinen hilfreich, ein gewisses Verständnis für die Grundlagen zu haben – edler Wein verbessert sich mit der Zeit und wird seltener“, so Westgarth. Winecap lagert alle Weine in speziellen Weinlagern in Großbritannien. Die einzigen wiederkehrenden Kosten bei Weininvestitionen fallen für Lagerung und Versicherung an. Westgarth: „Sollten sich Kunden dafür entscheiden, uns mit dem Verkauf ihrer Weine zu beauftragen, fällt eine Gebühr von fünf Prozent für die bei uns gekauften und gelagerten Weine an.“