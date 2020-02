Unterwegs in Zypern: Der Duft des Luxus

Auch Afrodite schwört auf ihr Handwerk und hat es modernisiert. Unter der Marke „Lefkara Lace Biscuit“ bäckt sie in ihrer kleinen Backstube Kekse und verziert sie händisch mit den bekannten Mustern, die auch die Stickerinnen verwenden. Die sympathische Bäckerin freut sich über die Touristen, die bei ihr Biskuits verkosten, beim Arbeiten zuschauen, die herzig verpackten Süßigkeiten kaufen und aus der ganzen Welt auf ihrer Facebook-Seite posten.

Sorgfältig wird auf Qualität gesetzt. Kaum jemand stellt auf seine Terrasse billige Plastikmöbel aus Massenproduktion. Im Gegenteil: In Limassol entfaltet die Lokalszene eine besondere Kreativität. Der Hafen wurde modernisiert und ist ein Besuchermagnet. In Lokalen wie dem Hinterhof-Café „Boho“ ist schwer zu sagen, ob der Gastronom lässige Sessel, Tische und Couches am Flohmarkt zusammengesammelt oder er einen Innendesigner mit trendigem Bobo-Chic beauftragt hat. Jedenfalls spürt es sich wie ein gemütliches Wohnzimmer der Einheimischen an, in dem man als Tourist herzlich willkommen ist. Mit Barista-Kaffee und hausgemachter Limonade ist das Flair vollständig.