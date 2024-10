Ivan Vlaho: „Unser Fokus liegt jetzt auf Wachstum“

Wie lässt sich nachhaltiges Wachstum nach Jahren der Optimierung in einer der größten Banken Österreichs erreichen? Ivan Vlaho, seit April des Jahres CEO der UniCredit Bank Austria, verrät im KURIER-Interview, wie er mit Innovationen, Digitalisierung und intelligenten Produkten die Bank in eine neue Wachstumsphase führen will.

KURIER: Sie sind seit sechs Monaten CEO der Bank Austria. Was sind Ihre ersten Eindrücke – von der Bank und dem österreichischen Markt?

Ivan Vlaho: Die UniCredit Bank Austria ist DIE Bank in Österreich, bis vor Kurzem kamen auch viele Top-Manager anderer Banken aus der Bank Austria, wir sind also ein wesentlicher Akteur der österreichischen Finanzwirtschaft. Bei allen relevanten Kennzahlen wie Bilanzsumme, Krediten und Einlagen spielen wir in Österreich bei einer Betrachtung nach Einzelinstituten eine führende Rolle. Die Bank Austria ist ja ausschließlich ein Akteur in Österreich, denn die CEE-Beteiligungen sind in der UniCredit Gruppe gebündelt und neben meiner Rolle als CEO der Bank Austria bin ich auch stellvertretender Leiter der CEE-Division in der UniCredit.

Welche Bedeutung hat die Bank Austria innerhalb der gesamten Gruppe?

Die UniCredit Bank Austria spielt eine zentrale Rolle innerhalb der UniCredit. Der österreichische Markt ist einer der Kernmärkte der Gruppe und macht rund 15 bis 16 Prozent des Gesamtgeschäfts aus. Damit zählt Österreich zu den wichtigsten Wachstumsmärkten innerhalb der Gruppe, auf den wir auch in Zukunft weiter setzen wollen.

Welche Ziele verfolgen Sie als neuer CEO der Bank Austria?

Unser Ziel ist es, das kommerzielle Wachstum voranzutreiben. Natürlich bleibt die Optimierung unserer Prozesse wichtig, aber jetzt liegt der Fokus auf Wachstum, insbesondere in bestimmten Kundensegmenten. Aktuell betreuen wir 1,6 Millionen Kunden, und wir wollen diese Zahl weiter steigern. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf kleinen und mittleren Unternehmen sowie auf wohlhabenden Privatkunden. Es gibt in Österreich über 50.000 Unternehmen mit einem Umsatz zwischen ein und 50 Millionen Euro – das bietet enormes Potenzial. Gleichzeitig ist es für uns entscheidend, die Kundenzufriedenheit weiter zu verbessern, um Wachstum zu generieren. Dazu kommen die klassischen Ziele: bessere Erträge, niedrigere Kosten und eine bessere Cost-Income-Ratio. Diese Punkte stehen für mich als CEO klar im Vordergrund.

Aber welche Perspektiven wollen Sie den Mitarbeitern und Ihren Kunden damit geben?

Wir möchten die Mitarbeiter, die durch ihre Leistungen einen echten Mehrwert schaffen, besser entlohnen und fördern. Für unsere Mitarbeiter heißt das: mehr Entwicklungsmöglichkeiten und langfristige Perspektiven. Der Wandel, den wir anstreben, soll allen zugutekommen. Um meine Ziele für unsere Kunden auf den Punkt zu bringen: Wir wollen die Kundenzufriedenheit steigern, den Trend von Optimierung der Abläufe zu deutlichen Verbesserungen umkehren, damit Kunden gewinnen und Wachstum erzielen.

Wie planen Sie, mehr Unternehmenskunden für die Bank Austria zu gewinnen?

Unser Ansatz basiert auf zwei Hauptsäulen: Qualität und Preis. Wir werden unsere Qualität in verschiedenen Bereichen weiter stärken und arbeiten an neuen, innovativen Angeboten und Kanälen. Diese werden stark auf Wettbewerbsfähigkeit und höchste Qualität ausgerichtet sein, besonders in Segmenten, in denen wir traditionell nicht so stark waren. Auch bei der Preisgestaltung bleiben wir attraktiv – sei es bei Krediten, Einlagen und Gebühren. Wir wollen in allen Bereichen wettbewerbsfähige Preise bieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.

Haben Sie vor, Ihr digitales Geschäft weiter auszubauen?

Wir haben eine sehr wettbewerbsfähige Mobile App, diese ist hervorragend, und wir planen, sie noch weiter zu verbessern. Interessanterweise sind wir bereits Spitzenreiter auf dem österreichischen Markt, wenn es um die Nutzung geht – der Anteil unserer Kunden, die die App aktiv nutzen, ist höher als der Marktdurchschnitt. Unser Ziel ist es, diesen Vorsprung weiter auszubauen und unseren Kunden das beste digitale Erlebnis zu bieten.