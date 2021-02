Über 45.500 Covid-Anzeigen in drei Monaten Lockdown

Der große Abstand von Wien, ist aber mutmaßlich auch damit zu erklären, dass bei einer großen Bevölkerungszahl auf engem Raum auch mehr Möglichkeiten für Verstöße bestehen – man denke etwa an die „Abstandsprobleme“ beim Punschtrinken in der Vorweihnachtszeit, bevor das Ausschenken von Alkohol verboten wurde.

Abgesehen davon stechen einige Daten besonders hervor: Dass zu Silvester und Neujahr viel unerlaubt gefeiert wurde, ist nicht verwunderlich. Insgesamt 3.494 Anzeigen wurden an diesen Tagen ausgestellt. Zu Weihnachten wurde hingegen nicht viel gestraft, an dem Datum waren die Maßnahmen schließlich gelockert worden. Die anderen „Ausreißer“ sind an den Wochenenden, vor allem an Samstagen, zu beobachten. Das dürfte einerseits an unerlaubten Zusammentreffen mit Freunden und Familie liegen, andererseits gab es an den Wochenenden viele Demos in Österreich, die sich auf die Zahlen auswirken. Von landesweit 2.350 Anzeigen am vergangenen Samstag wurden über 1.200 im Zuge der Covid-Maßnahmen-Demo in Wien gemacht.