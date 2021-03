Südafrika-Variante: Ansturm und Flaute in Teststraßen

Als „ernüchternd“ bezeichnet hingegen der Wiener Neudorfer (NÖ) Bürgermeister Herbert Janschka das Ergebnis des PCR-Massentests nach dem Auftreten von sieben Fällen der südafrikanischen Corona-Variante in seiner Stadt. Von den knapp 9.400 Einwohnern fanden aber nur 2.966 den Weg zu den eiligst eingerichteten Teststationen.

6.000 lautete das angepeilte Ziel des Stadtchefs. Davon ist man meilenweit entfernt. Janschka resümiert unzufrieden und fast schon enttäuscht. „Ich dachte, dass im Zweifelsfall und im Eventualfall die Wiener Neudorfer zusammenstehen, aufeinander Rücksicht nehmen, gegenseitige Sicherheit wollen und geben – und sich ein paar Minuten für die Gesundheit der Allgemeinheit Zeit nehmen.“

Dorf nur im Namen

In guten Dorfgemeinschaften funktioniere das so. „Aber vielleicht führen wir die Bezeichnung 'Dorf' wirklich nur mehr im Namen, ohne uns mehrheitlich damit zu identifizieren“, so der Bürgermeister auf seinem Blog.

Von den knapp 3.000 Getesteten waren 22 PCR-Tests positiv (0,74 %). Dreimal wurde die britische Mutation registriert, weitere Südafrika-Fälle gab es hingegen nicht. Janschka befürchtet, dass nun weitere Bewohner mit dem Virus unbehelligt „herumspazieren“. Seine Hoffnungen beruhen darauf, dass es nur eine „normale und nicht eine Mutationsvariante“ ist.