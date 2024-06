Spanische Leidenschaft auf zwei Rädern: SEAT MO 125

Bei eScootern der 125er-Klasse (fahrbar mit Führerschein A1 oder Auto-Führerschein mit dem Code 111) versuchen manche Hersteller bisweilen, die Quadratur des Kreises aus Akku-Kapazität, Leistung, Reichweite & Preis zu lösen.

Das Ergebnis sind oft brave Elektrogefährte „für die Stadt“, die allerdings punkto Speed, Reichweite und Preis Benzin-Rollern weit unterlegen sind. Bei E-Autos gab es diesen „rationalen“ Ansatz auch einmal – bis Tesla kam.

Rivale für alle Benziner

Was beim Konzept des zahmen elektrischen „City-Scooters“ oft unter die Räder kommt, ist schlicht der Spaß am Fahren. Schon die Stadtautobahn kann da zum Problem werden. Lenker brustschwacher „125er“ E-Scooter finden sich unversehens auf der LKW-Spur wieder.

SEAT geht mit seinem zusammen mit dem spanischen E-Scooter-Spezialisten SILENCE entwickelten MO 125 hier einen ganz anderen Weg: Ähnlich wie bei Tesla nimmt man die Herausforderung aus der „Verbrenner-Welt“ an und hängt so manchen benzinbefeurten 125er Roller glatt ab. Mit 13 PS Spitzenleistung, rekordverdächtiger Beschleunigung dank 100 Newtonmeter Drehmoment, 100 km/h Test-Spitze und einer Test-Reichweite von 105,1 km spielt der SEAT MO 125 eindeutig in einer eScooter-Oberliga.