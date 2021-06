So funktioniert die japanische Batik-Kunst Shibori

Schon einmal Kleidung abgebunden und in Kaltfarbbäder eingetaucht? Dabei entstehen meistens unkontrollierte Muster. Mit der japanischen Technik Shibori lassen sich gezielt Dekore entwickeln, umsetzen und reproduzieren. Noch heute wird Shibori traditionell für Kimonos und Accessoires verwendet und hat vor einiger Zeit auch Einzug in die Modewelt und den Wohnbereich gehalten. Die Ausbildung zum Shibori-Meister dauert bis zu zehn Jahre und auch dann ist er nur ein Spezialist für eine bestimmte Art des Shibori. Diesen Anspruch hat der vorliegende Text natürlich nicht. Vielmehr soll das Interesse an dieser traditionellen Technik geweckt werden und zeigen, wie sie sich neu interpretieren lässt.