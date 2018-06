Shania Twain: Partnertausch mit Freundin

Verlobung nach dem Ehe-Aus

Denn die Geschichte rund um ihre Scheidung wird noch skurriler. Nur sechs Monate nach dem offiziellen Ehe-Aus verlobte sich die Musikerin ihrerseits mit dem "Ex" ihrer Ex-Freundin, Frédéric Thiébaud (47) – also Partnertausch. Und nur zwei Wochen nach der Verlobung heirateten die beiden.

Selbstmitleid tut manchmal gut

"Wir mussten über einiges lachen." Er sagte zu mir: "Wow, du bist noch immer nicht über dieses kleine Detail hinweg?" Da musste ich ihm erklären, dass ich das in meiner Musik verarbeite. Wir gehen beide sehr offen damit um, was wir so alles erlebt haben“, verriet sie dem Magazin.