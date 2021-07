Seilers Gehen: Vertrieben vom Neuen Markt

Ich bleibe stehen und betrachte die langsam vernarbende Baustelle. Wie kann es sein, denke ich mir, dass uns, die wir in dieser Stadt leben und sie benutzen und genießen wollen, für ein paar Autostellplätze dieser prachtvolle Platz mehrere Jahre lang weggenommen wird? Wie werden wir Fußgänger und Flaneure dafür entschädigt, dass wir für diese Zeit von hier vertrieben werden? Bekommen wir zum Beispiel ein Stück von der Ringstraße, um dort in der Mitte der Fahrbahn spazieren zu dürfen oder Kaffee zu trinken? Wird uns auf den acht Autospuren des Schwarzenbergplatzes ein Stadtgärtchen eingerichtet, sodass wir die ursprüngliche Bedeutung des Platzes beim Lustwandeln neu erfassen können? Gibt es ein Dschungelcamp am Praterstern, um zu atmen, zu planschen und zu plaudern, während der Autoverkehr einmal ein allererstes Mal zur Kenntnis nehmen muss, dass die Bedürfnisse von Fußgängern Vorrang haben gegenüber jenen des Individualverkehrs?

Ich gehe an der Albertina vorbei, durch den Burggarten, dann die Babenberger- und die Mariahilfer Straße hinauf Richtung Westbahnhof. Was für ein Glück, denke ich mir, dass wenigstens diese Mariahilfer Straße in ein verkehrstechnisches Denkmal der Koexistenz verwandelt wurde, weiche einem Radfahrer aus, dann biege ich in die Kirchengasse ein.

An der Kreuzung Kirchengasse – Lindengasse ist die riesige U-Bahn-Baustelle eröffnet, daher ist auch die Zufahrt von der Siebensterngasse gesperrt. Die Kirchengasse ist – autofrei. Ich stehe vor einem Geschäft für Berufskleidung und denke mir: Wie breit diese Straße eigentlich ist. Keine parkenden Autos, kein Verkehr. Platz, um kreuz und quer zu gehen, stehen zu bleiben, die Fassaden zu betrachten, jemandem zuzulächeln, der aus einem Fenster im dritten Stock schaut und die Situation offenbar genauso erstaunlich findet wie ich. Ich empfinde es als belebend, an einem dafür ungewohnten Ort nicht einfach an den Rand gedrängt zu sein wie auf tausenden Gehsteigen dieser Stadt. Ich empfinde es als längst überfälligen Blick in die Zukunft einer Stadt, die für alle da ist – auch für uns, die zum Vorwärtskommen kein Gaspedal brauchen.