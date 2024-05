Saubere Böden auf Knopfdruck: Was können Saug-Wisch-Roboter?

Staubsaugen und Wischen sind zwei Tätigkeiten, die nicht unbedingt weit oben auf der Liste jener Dinge stehen, die man gerne in seiner Freizeit erledigt. Damit der Boden in den eigenen vier Wänden dennoch glänzt, gibt es Reinigungsroboter wie den ECOVACS DEEBOT T30 OMNI oder den Samsung Bespoke Jet Bot Combo (VR9700).

Beim Aufbau sollte man sich nicht von den riesigen Verpackungsschachteln verunsichern lassen, denn die Sache ist schnell erledigt: Die Bodenplatte wird an der Station befestigt, Frischwasser in den abnehmbaren Tank gefüllt und beim DEEBOT T30 OMNI werden noch die Seitenbürste angesteckt - fertig!

Flotte Kartenerstellung

Vor dem ersten Reinigungsdurchlauf erstellen die Roboter in wenigen Minuten eine Karte der Räumlichkeiten. Beim DEEBOT T30 OMNI verlief das etwas holprig. Die komplett verfliesten Räume, in denen die Roboter getestet wurden, bieten allerlei Hindernisse wie einen Treppenabgang, eine 5 mm hohe Fußmatte, einen kleinen Teppich, eine auf 9,5 cm Füßen stehende Couch, eine Bodenvase, Lautsprecher mit 1 cm hohen Sockeln und als schwierigstes Hindernis Schwingstühle mit 2 cm Metallfüßen.

Der DEEBOT überquerte oder umfuhr fast alle Hindernisse tadellos, scheiterte aber schließlich an den Schwingstühlen – und blieb an ihnen hängen. Damit ist der DEEBOT freilich nicht alleine, denn bisher versagten hier alle Reinigungsroboter.

Samsungs Jet Bot umfuhr bei der Kartendarstellung zwar alle Möbel, blieb aber beim späteren Saugen und Wischen ebenfalls an den Schwingstühlen hängen. Das Problem ließ sich in beiden Fällen am Ende durch eine virtuelle Begrenzung in der App lösen.

Bei der Kartendarstellung kann in Samsungs Smart-Things-App übrigens auch in eine 3D-Darstellung gewechselt und die Wohnung mit Möbeln ausgestattet werden. Das funktioniert zwar nicht ganz fehlerfrei, sieht aber cool aus.