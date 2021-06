Rock returns – zögerlich, aber unaufhaltsam

„Rock & Roll returns to the Garden tonight“ prangt am 20. Juni auf einem riesigen Banner auf der Außenfassade des Madison Square Gardens in New York. Drinnen ist gerade das Hallenlicht ausgegangen und 18.000 ausgehungerte Rockfans warten mit minutenlangem Jubel, dass die Foo Fighters auf die Bühne kommen – für das erste Konzert in dieser legendären Arena, das seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit voller Publikumskapazität und ohne Masken stattfinden kann.

Auch wenn dabei nur geimpfte Zuschauer zugelassen waren, feierten Band und Fans mit diesem Konzert den Befreiungsschlag der Pop-Szene nach 15 Monaten Stillstand.