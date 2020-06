Reisebranche: Jetzt ist wieder alles in Bewegung

Derzeit können sich Kunden laut Branchenbeobachtern jedenfalls auf Hotel-Angebote einstellen. Etwa in Kroatien, wo die Preise in den vergangenen Jahren nur eine Richtung kannten: Nach oben. „Aufgrund der verkürzten Buchungssaison machen dort viele Hotels aktuell Angebote“, so Kadanka. Er geht davon aus, dass man sich heuer in vielen Hotels in Italien zum Schnäppchenpreis einchecken wird können. Allerdings gelten auch hier wieder die alten Regeln von Angebot und Nachfrage. Und noch ist völlig offen, wie sich die Buchungslage weiterentwickelt. Den bisher sind die Buchungen eher verhalten. Die Kunden warten noch ab. „Das ist ein absoluter Ausnahmesommer, niemand in der Branche rechnet damit, dass er das Vorjahresniveau halten wird können.“

Glaubt man einer Umfrage im Auftrag der Österreich Werbung, planen 61 Prozent der Befragten, die im Sommer vereisen wollen, einen Österreich-Urlaub. „Der Österreich-Urlaub ist eine neue Option“, sagt Studienautorin Sophie Karmasin.