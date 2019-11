Paaradox: Maler-Sinfonie

Er

„So, jetzt müssen wir noch einen Maler organisieren“, sprach die Badezimmerkönigin und setzte den sorgenvollsten aller Blicke auf. Mit „wir“ war klarerweise ich gemeint, aber derlei sprachliche Finessen überhört man nach so vielen Jahren. Vielmehr traf mich, dass meine Frau offenbar keine Sekunde daran dachte, mich für den Traum von weißen Wänden als Streichkünstler in Betracht zu ziehen. Vermutlich war die Erinnerung an die unlängst etwas verunglückte Montage der Sesselleisten noch zu frisch. Aber hallo, meine Handwerkerehre lasse ich mir sicher nicht nehmen – hinfallen, aufstehen, Papierhut richten und weitermachen, lautet das Credo. „Ich male, also bin ich“, schmetterte ich gnä Kuhn mit stolzer Brust entgegen. Weil: „Bitte, so schwierig kann das doch nicht sein.“ Ich gestehe jedoch, dass ihre Euphorie ob meines Tatendrangs eher verhalten ausfiel. Erst fragte sie „Du? Echt jetzt?“ Um sich dann quasi selbst zu beruhigen: „Naja, wenn’s eine zu arge Patzerei wird, können wir zur Not ja hinterher immer noch einen Profi engagieren.“

FarbenlehreDann zog sie sich skeptisch murmelnd zurück. Aber selbstverständlich nicht, um mir vertrauensvoll das Feld zu überlassen. Stattdessen tauchte sie in die Welt von Google ein, um mir im Sekundentakt zahllose Links aus der Rubrik „Wertvolle Tipps für Maler-Debütanten“ zu übermitteln. Was mir allerdings lieber ist als ihre Ratgeber-Zurufe Marke „Ich glaube, man sollte ...“ Als ich bald darauf im Baumarkt-Dschungel Farbenlehre, Pinselkult und Rollenverhalten studierte, ließ ich sie an meinem Abenteuer via Handy teilhaben. Damit sie begreift, wie gewissenhaft ihr Held vorgeht. Später, während der Action „Streich & Schön“, saß sie im Zug, statt mir im Nacken. Und man könnte fast denken: So hilfreich war die Liebste lange nicht.

