Ohne Kohlenhydrate geht es nicht

Am vergangenen Montag habe ich an einer für mich sehr spannenden Fortbildung teilgenommen. Das Thema lautete: Erstellung von sportartspezifischen Ernährungsplänen. Bevor Sie mich nun als Freak abstempeln: Ich habe nicht voller Freude berechnet, was ein Kugelstoßer im Gegensatz zu einer Ballerina essen darf. Was für mich wichtig war, ist die sogenannte Evidenz.

Der Duden beschreibt Evidenz als unumstößliche Tatsache, faktische Gegebenheit. So arbeiten wir in der Medizin, deshalb auch die Abkürzung EbM, evidenzbasierte Medizin. Um sich nach etwas richten zu können, gibt es die Evidenzstufen A bis D. A bedeutet: Es ist unwahrscheinlich, dass weitere Forschungsarbeiten unser Vertrauen in die Richtigkeit unserer Aussagen erschüttern werden. D bedeutet: Alle Aussagen sind mit einer großen Ungewissheit behaftet.