Lenovo, Acer und Co.: Notebooks mit künstlicher Intelligenz

Seit wenigen Tagen sind die ersten Modelle im Handel erhältlich: Laptops mit Qualcomms Snapdragon-X-Prozessor und einer für dessen ARM-Architektur angepassten Windows-11-Version, die um exklusive KI-Funktionen („Copilot+“) erweitert wurde. Klassische x86-Programme, wie sie auf üblichen Intel- oder AMD-Notebooks laufen, werden hier emuliert.

Um das volle Potenzial der Snapdragon-CPUs zu nutzen, sind freilich Programme nötig, die an die ARM-Architektur angepasst wurden. Ist das der Fall, überholen sie in einigen Benchmarks bereits ihre x86-Konkurrenz. Noch gibt es nicht allzu viel „echte“ ARM-Software, doch das dürften sich in Zukunft ändern.