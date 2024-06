Wer gerne mit leichtem Gepäck unterwegs ist, vertraut im Urlaub aufnahmetechnisch heute oft alleine auf sein Smartphone. Das ist nicht in allen Fällen die beste Idee, zumal Smartphones ein paar Dinge denkbar schlecht können: Zum Beispiel im Meer abtauchen, Objektive je nach Bedarf wechseln oder ohne Qualitätseinbußen Heranzoomen. Actionvideos mit dem Handy in der Hand sind beim Biken oder Surfen auch nur der zweitklügste Einfall.

Hier schlägt eindeutig die Stunde der Bildspezialisten: Im Falle eines Aktiv- oder Strandurlaubs sind das Actioncams und Unterwasserkameras.

© Pentax Kommen noch bis Anfang Juli: Die PENTAX Unterwasserkameras WG-8 und WGA-1000 (unten)

© Pentax

OM SYSTEM TG-7

© OM Digital Solutions.CORP

(Meer)Wasser, Sand & Stürze: Was normale Kameras und Foto-Smartphones umgehend in die ewigen Jagdgründe schickt, steckt die OM SYSTEM TG-7 mit dem Zusatz „Tough“ locker weg. Die Unterwasserkamera mit optischem 4-fach Zoom ist bis in eine Tauchtiefe von 15 Metern wasserdicht und verdaut sogar Stürze aus 2,1 Metern Höhe. Frostsicher und staubdicht ist sie auch. „Ober Wasser“ entpuppt sich die TG-7 darüber hinaus als tadellose Reisekamera für Urlaubs-Schnappschüsse aller Art.

Datenblatt • Typ: Unterwasserkamera

• Bildsensor: 1/2.33'-Zoll CMOS

• Auflösung: 12 Megapixel

• Zoom: 4-fach, 4,5-18,0 mm (entspricht 25-100 mm in Kleinbild)

• Video:: 4K bis 30 Bilder/Sekunde

• Bildanzeige: 3-Zoll Monitor

• Blitz: Eingebaut

• Extras: Verdaut Stürze aus 2,1 m

• Gewicht: 249 g (samt SD-Card)

• Tauchtiefe: 15 m

• Preis: € 519,–



GoPro HERO12 Black

© GoPro

Ob Motorrad-Reise, Mountainbiken, Surfen oder Tauchen: Aktivurlauber, die ihre Urlaubsabenteuer gerne aus der Ich-Perspektive festhalten möchten, landen meist rasch bei einer GoPro. Äußerlich wirkt der kultige Kamerawürfel zuletzt kaum verändert, dafür werden die „Inneren Werte“ mit jeder Gerätegeneration hochgetunt. So offeriert die aktuelle HERO12 Black nun eine bis zu zweimal längere Akkulaufzeit sowie HDR-Videos in 5,3K und 4K. Ergebnis im Test: Echt herausragende Videoqualität!

Datenblatt • Typ: Actionkamera

• Bildsensor: 1/1,9-Zoll CMOS

• Auflösung: 27,13 Megapixel

• Objektiv: Ultraweitwinkel, Digitalzoom (=12-39 mm in Kleinbild)

• Video: 5,3K bis 30 Bilder/Sekunde

• Bildanzeige: 2,27 Zoll Touchdisplay hinten + 1,4 Zoll Selfie-Display vorne

• Blitz: nein • Extras: Zeitraffer-Videos, WLAN, Bluetooth, App. Optional: Anschluss für externes Mikro.

• Gewicht: 249 g (samt SD-Card)

• Tauchtiefe: 10 m

• Preis: € 349,99

Insta360 X4

© Insta360

GoPro-Rivale Insta360 hat für den Sommer 2024 indes eine neue 360° Actioncam namens „X4“ in petto.

Das Besondere an 360° Cams: Dank zweier Ultraweitwinkel an der Front und an der Rückseite erhält man ein 360° Panoramabild bzw. Video, das man in alle Richtungen herumdrehen kann. „Normale“ Fotos und Videos mit nur einem Objektiv ,kann’ die X4 natürlich auch. Den Vogel schießt die X4 allerdings mit einem Zaubertrick namens „unsichtbarer Selfie-Stick“ ab. Verwendet man einen solchen (s. r., Preis: ab € 24,99) kann die Kamera den Stick aus dem Bild „stitchen“. Eine Anwendung: Drohnenvideos ohne Drohne (s. u.).

Datenblatt • Typ: 360°-Actionkamera

• Bildsensor: 1/2 Zoll CMOS

• Auflösung: bis zu 72 Megapixel

• Objektive: Ultraweitwinkel vorne und hinten, 6,7 mm in Kleinbild

• Video: 8K bis 30 Bilder/Sekunde im 360°-Modus, sonst 4K/60p

• Bildanzeige: 2,5 Zoll Touchdisplay • Blitz: nein • Extras: Unsichtbarer Selfie-Stick-Mode

• Gewicht: 203 g

• Tauchtiefe: 10 m

• Preis: € 559,99

Bei Landschafts-, Natur-, oder Architekturfotografie, bei Städte- und Bildungsreisen, Fotosafaris oder Sightseeing kommen Smartphones bildtechnisch irgendwann auch an ihre Grenzen. Hier sind kompakte Systemkameras mit Wechselobjektiven oder Kompaktkameras mit XXL-Brennweitenbereich (Superzooms) klar die erste Wahl. Nikon Z 6

© Nikon

Frischer Wind in der Vollformat-Mittelklasse: Rechtzeitig zum Start in den „Olympia-Sommer“ hat Nikon seiner beliebten Reporterkamera Z 6 noch ein umfassendes Update verpasst. Herzstück der brandneuen Z6III ist der weltweit erste „teilweise gestapelte“ CMOS Vollformat-Bildsensor. Die neue Sensor-Bauart soll eine „vollständige Pixelauslesung für klare, detailreiche Bilder mit hervorragendem Dynamikumfang und hoher Farbtreue“ bringen. Zusätzlich wird die dritte Generation der Z 6 mit dem EXPEED-7-Bildprozessor bestückt, der schon in den Profimodellen Z 8 und Z 9 seine Dienste verrichtet.

120 Bilder pro SekundeNatürlich wurde auch am Speed des Autofokus sowie an der Qualität des OLED-Suchers geschraubt. Der neue, hochauflösende Sucher mit 5.76 Millionen Bildpunkten soll der hellste in dieser Klasse sein.

Vor allem auf die Zielgruppe „Sportfotografen“ ausgerichtet ist die Funktion „Highspeed-Serienaufnahme“ mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde nebst Pre-Relase Capture. Dazu kommt eine 5-Achsen-Bildstabilisierung, die bis zu 8 Blendenstufen kompensiert.

© Nikon © Nikon © Jarno Schurgers

Datenblatt • Typ: Spiegellose Systemkamera • Bildsensor: Teilweise gestapelter Vollformat-CMOS-Sensor (Vollformat = Sensor entspricht dem Kleinbildfilm-Format, 35,9 mm x 23,9 mm) • Auflösung: 24,5 Megapixel • Objektive: Z-Bajonett, drei Kit-Angebote zum Start. F-Bajonett (D)SLR-Objektive mit Adapter nutzbar

• Video: 6K RAW-Videos bis 60p bzw. 5,4K bis 60p • Bildanzeige: 0,5 Zoll OLED-Sucher (5,76 Mio. Pixel) + neigbarer 3,2 Zoll Touchmonitor • Blitz: nur Blitzschuh • Extras: Serienaufnahmen mit bis zu 120 Bildern/Sek., 5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 8 Blendenstufen!). Audio In/Out für externe Mikrofone + Kopfhörer, Doppelschacht für CFexpress B- bzw. XQD- & SD-Karten, WLAN, Bluetooth • Preis (Body): € 2.999,– Set-Preis mit 24-200 mm: € 3.839,–

OM SYSTEM OM-5

© OM Digital Solutions.CORP

Sommerschnäppchen bei kompakten spiegellosen Systemkameras: Noch bis 28. Juli spendiert OM System 300 Euro Sommer Cashback beim Kauf seiner OM-5 (Details: explore.omsystem.com/ at/de/promotions). Besonders lohnend ist das beim Erwerb des OM-5 Kits mit dem M.Zuiko Reisezoom 14-150 mm (umgerechnet in Kleinbild: 28-300 mm). Der Brennweitenbereich vom Weitwinkel bis zum „Supertele“ deckt so ziemlich alles ab, was man auf Reisen brauchen könnte. Die Fototasche voller Objektive kann man in diesem Fall eigentlich zu Hause lassen.

Regulär kostet das Kit aus OM-5 und 14-150 mm Zoom (F4.0-5.6) € 1.499,–. Dank Sommer Cashback sind’s derzeit nur € 1.199,–

Datenblatt • Typ: Spiegellose Systemkamera

• Bildsensor: MFT 4/3'' Live MOS

(Maße: 17,3 mm x 13,0 mm)

• Auflösung: 20,4 Megapixel

• Objektive: Micro-Four-Thirds (MFT)-Bajonett, Reise-Set mit 14-150 mm Zoom (in KB: 28-300 mm)

• Video: 4K bis 30 Bilder/Sekunde

• Bildanzeige: OLED-Sucher + dreh- & schwenkbarer 3-Zoll-Touchmonitor • Blitz: nur Blitzschuh

• Extra: 5-Achsen-Bildstabilisator

• Setpreis mit 14-150 mm dank Sommer Cashback jetzt: € 1.199,–

Canon EOS R50

© Canon

Die ultrahandliche und einfach zu bedienende EOS R50 gilt nicht von ungefähr als kompakte Systemkamera für „Smartphone-Aufsteiger“. Was die EOS R50 & andere Systemkameras nämlich eindeutig besser können als das teuerste Foto-Smartphone: Im Bedarfsfall einfach das Objektiv wechseln. Ähnlich der OM-5 gibt es die EOS R50 jetzt auch mit einem Reisezoom-Kit (Set aus EOS R50 + RF-S Zoom 18-150 mm F3.5-6.3). Kleinbild-Äquivalent: 29-240 mm

Datenblatt • Typ: Spiegellose Systemkamera

• Bildsensor: APS-C Format (Abmessungen: 22,3 x 14,9 mm)

• Auflösung: 24,2 Megapixel

• Objektive: RF-Bajonett, Reisezoom -Set 18-150 mm (29-240 mm in KB)

• Video: 4K bis 30 Bilder/Sekunde

• Bildanzeige: OLED-Sucher + dreh- und schwenkbarer 3-Zoll-Touchmonitor • Blitz: Blitz + Blitzschuh

• Set-Preis mit 18-45 mm: € 949,–

• Set mit 18-150 mm: € 1.219,–

Weitere Kameras

© Panasonic Panasonic LUMIX TZ202 Klein, aber oho! Wertige Travelzoom mit optischem 15x Zoom, E-Sucher und Touchmonitor. • Zoom: 15x (26–390 mm in KB) + 2x Digital • Auflösung: 20,1 MP • Video: 4K • Preis: € 799,– (digitalstore.at) © Canon Canon PowerShot SX740 Das Supertele in der Hemdtasche: Punkto Zoom ist die SX740 der Champ unter den Reise-Superzooms. • Zoom: 40x (24–960 mm in KB) + 4x Digital • Auflösung: 20,3 Megapixel • Video: 4K • Preis: € 409,99 © Canon Canon PowerShot V10731212 Zigarettenpäckchengroßer Pocketcamcorder mit ausklappbarem Standfuß für Reise-Selfies & -Vlogs. 1A Bild &Ton! • Objektiv: Ultraweitwinkel (19 mm in KB ), 3x Digitalzoom • Auflösung: 15,2 Megapixel bei Fotos • Video: 4K • Preis: € 459,– © Sony Sony RX100 VII Reise-Zoomkamera für die Jackentasche. Das optische 8x Zoom lässt Smartphones alt aussehen. • Zoom: 8x (24–200 mm in Kleinbild) • Auflösung: 20,1 Megapixel • Video: 4K HDR • Preis: € 1.199,– © Nikon Nikon COOLPIX P950 Die Megazoom: Wer die COOLPIX P950 in den Reisekoffer packt, spart sich eine Fototasche voller Objektive, • Zoom: 83x (24–2.000 mm in KB) + 4x Digital • Auflösung:16 Megapixel • Video: 4K /30p • Preis: € 899,– © Canon Canon PowerShot SX70 Die noch immer kompakte PowerShot SX70 HS ist die „Komfortvariante“ einer Bridgekamera: mit 65x Zoom.• Zoom: 65x (21–1.365 mm in KB) + 4x Digital • Auflösung: 20,3 Megapixel • Video: 4K Preis: € 609,99 © Sony Sony Alpha 6700 Reise-Systemcam.• 26 MP • Zoom-Set • 4K• € 1.799,– © Panasonic Panasonic G100 Vlogger Systemkamera • 20,3 MP • Zoom-Set • 4K• € 699,– © Sony Sony ZV-E10 Vlogger Systemkamera.• 24,2 MP • Zoom-Set • 4K • Set: € 749,– © Nikon Nikon Z fc Retro-Schmuckstück mit drei klassischen Schnellwahlrädern,

• Auflösung: 20,9 Megapixel

• Objektive: Z-Bajonett. Set mit 16-50 mm Zoom (in KB: 24-75 mm)

• Video: 4K • Set-Preis: € 1.049,– © OLYMPUS CORP. OM SYSTEM Pen E-P7 Wertigen Reise-Systemkamera im Formfaktor „Messsucherkamera“.

• Auflösung: 20,3 Megapixel

• Objektive: Micro Four Thirds. Set mit 14-42 mm Zoom (KB 28-84 mm)

• Video: 4K • Set-Preis: € 949, –