Typ: Mähroboter für mittlere Gärten, 4 Räder, 3-Klingen-Mähteller

Maximale Mähfläche: bis 1.000 m2

Steigfähigkeit: 35 %

Schnittbreite: 22 cm

Schnitthöhen: 2-5 cm (Drehknopf)

Schallpegel: maximal 57 dB (A)

Steuerung und Einrichtung: Via Display & Sensortasten plus Internet + Smartphone (GARDENA smart system App mit Garten-Kartenansicht)

Navigation - Mähbereich: Per Begrenzungskabel UND Leitkabel

Mähmuster: Zufallsprinzip, Spirale, CorridorCut, Gartenabdeckung

Mähzeit / Akkuladung: 65 Minuten

Ladezeit: 60 Minuten

Maße: 58 x 39 x 23 cm, 8,3 kg

Im Lieferumfang: Mähroboter, Ladestation, GARDENA Smart Gateway mit LAN-Kabel zum Anschluss an den heimischen Internet-Router, 200 m Begrenzungs- bzw. Leitkabel, 300 Bodenhaken, 4 Verbinder und 5 Anschlussklemmen

Preis: € 1.259,99