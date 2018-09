Nach Journalisten-Festnahme hagelt es Kritik an der Führung in Ankara

Am Tag nach der Verhaftung eines österreichischen Journalisten in der Türkei hieß es einmal warten – und rätseln. Weder war publik, was Max Zirngast im Detail angelastet wird, noch wo er sich genau aufhielt. Ausgegangen wurde von einer Polizeistation in Ankara. Seitens österreichischer Stellen hieß es, man sei in der Sache in Kontakt mit den türkischen Behörden. Quer durch die Regierungsbank – von Kanzler Sebastian Kurz über Vizekanzler Strache bis hin zu Außenministerin Karin Kneissl – wurde die Forderung nach einer Freilassung des Mannes erhoben. Kurz forderte eine Konkretisierung der Vorwürfe oder eine sofortige Freilassung, Kneissl rechnete mit einer Haftprüfung am Freitag.

Reaktionen gab es auch auf EU-Ebene. EU-Mandatar Josef Weidenholzer (SPÖ) ersuchte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn, alles in seiner Macht stehende zu tun, die Freilassung des Journalisten zu erwirken. Grünen-Mandatar Michel Reimon wies indes darauf hin, dass zwei österreichische Staatsbürger kurdischer Abstammung in der Türkei bereits in Haft säßen. Er forderte den Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit Ankara.