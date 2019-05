Miteinander jung sein und alt werden

- Bedürfnisse abdecken:

Genauso wichtig wie Räume für die Gemeinschaft sind im Projekt Generationenband jene Bereiche, die den einzelnen Bewohnern gehören: „Auch wenn die Gemeinschaft wichtig ist, muss man sich vor allem in der eigenen Wohnung wohlfühlen“, sagt Koller. Jede der vier Stiegen hat einen speziellen Schwerpunkt. So gibt es in der Familienstiege größere Wohnungen, in der Stiege für Senioren kompakte Wohnungen mit zusätzlichem Gemeinschaftsbereich. Für junge Bewohner stehen sechs Wohngemeinschaften zur Verfügung. Und all jene, die nicht nur unter ihresgleichen sein wollen, können in der vierten Stiege einen gemischten Trakt bewohnen.

- Umgebung nutzen

Einladend ist auch die Umgebung der Anlage: Im angrenzenden Kirschblütenpark können die Bewohner, egal ob Jung oder Alt, sporteln, spazieren oder spielen.

- Wissen erhalten

Um nicht bei jeder Änderung der Lebensumstände umziehen zu müssen, werden aktuelle Bewohner der Anlage bei der Vergabe von frei werdenden Wohnungen bevorzugt. „Die Bewohner wissen dann schon über das Haus Bescheid. Es ist im Interesse aller, wenn das Know-how bleibt“, sagt Koller. Denn schlussendlich liege die soziale Nachhaltigkeit an jedem einzelnen Bewohner.