Michael Pollaschak: CEWE wurde 1912 in Oldenburg, Deutschland, gegründet und hat sich zum führendem Fotoservice-Anbieter in Europa entwickelt. Dafür steht insbesondere das CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Auch das Sofortdruck-Angebot bei unseren Partnern wie BIPA, dm, Hartlauer, MediaMarkt und Müller erfreuen sich hoher Beliebtheit. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung des Bestell- und Service-Erlebnisses unserer Kundinnen und Kunden. Die fortschreitende Digitalisierung entwickelt sich vor und hinter dem Vorhang: Sichtbar wird sie beispielsweise in der Gestaltungssoftware oder den Bestell-Applikationen, die es ermöglichen, Fotoprodukte mühelos und intuitiv zu gestalten. Dadurch können unsere Kunden die Freude an Fotos immer wieder neu entdecken und außergewöhnliche Ergebnisse erzielen.

Mit Instagram, WhatsApp, Telegram und Snapchat haben sich die Möglichkeiten, Fotos herzuzeigen, grundlegend verändert. Zeichnet sich da auch in der Foto-Ausarbeitung eine Art „Printkrise“ ab?

Noch nie wurden so viele Fotos aufgenommen wie heute. Trotz der fortschreitenden Digitalisierung sind wir überzeugt, dass das CEWE FOTOBUCH und unsere individuellen Fotoprodukte sogar an Relevanz und Wert gewinnen. In einer Zeit, in der digitale Bilderfluten oft flüchtig und schnell vergessen werden, bieten unsere Produkte die Möglichkeit, besondere Erinnerungen für immer festzuhalten. Das haptische Erlebnis, ein CEWE FOTOBUCH in den Händen zu halten und durch die Seiten zu blättern, ist unersetzlich. Durch ein gedrucktes Fotoprodukt erhöht sich der persönliche Wert und bereitet immer wieder Freude.

Welche neuen, innovativen Produkte könnte es in Zukunft geben? Was kommt nach dem aktuellen Bestseller „Fotobuch“?

Das CEWE FOTOBUCH war zweifellos ein Meilenstein und ein Aushängeschild für unser Unternehmen. Es hat die Art und Weise, wie Menschen ihre Erinnerungen bewahren, revolutioniert und bleibt ein zentrales Produkt in unserem Portfolio. Ich glaube, dass durch den Einsatz von KI die Möglichkeiten, wie wir unsere Fotos verarbeiten, noch vielfältiger und einfacher werden. Ein potenzielles „Next Big Thing“ könnte im Bereich der personalisierten Fotogeschenke liegen, die mithilfe von KI noch individueller und persönlicher werden.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI bzw. AI) wird in Zukunft ganze Branchen umkrempeln. Wie wird CEWE künftig KI einsetzen?

Wir haben KI bereits in verschiedenen Bereichen integriert. So wird KI beispielsweise in der Druckvorbereitung verwendet, um die Bildqualität zu verbessern. Mithilfe von KI-basierten Verfahren können Farbkorrekturen, Schärfung, Kontrastanpassung und Rauschunterdrückung durchgeführt werden. In unseren Softwarelösungen spielt KI eine zentrale Rolle bei der automatischen Bildauswahl und personalisierten Produktvorschlägen.