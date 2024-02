Masern-Impfung: Belohnen statt strafen

Die derzeit in Österreich offenbar vorhandene Häufung von Masern-Erkrankungen lässt nicht nur die Alarmglocken läuten, sondern fordert alle, die an einem funktionierenden Gesundheitssystem interessiert sind, zum Nachdenken auf. Die Erkrankung ist nicht ungefährlich, von vielen Komplikationen begleitet und kann in seltenen Fällen sogar zum Tode führen. Sie ist aber vermeidbar, durch zwei sehr sichere in Österreich kostenlos angebotene Impfungen. Warum führen diese Fakten nicht dazu, dass möglichst viele Kinder (an die 95 % sollten geimpft sein, um Ausbreitungen verhindern zu können) vor dieser Erkrankung geschützt sind? Informationen alleine nützen offenbar nicht genügend. Warum nützt man den viel diskutierten Mutter-Kind-Pass (besser Jugendgesundheitspass), und die im ersten Lebensjahr vorgesehenen Untersuchungen, für deren Absolvierung es eine Prämie gibt, nicht auch für Impfungen, für die es auch eine Prämie geben könnte? Eine Impfpflicht, die es in Deutschland für die Masernimpfung gibt, dürfte man in Österreich gar nicht diskutieren. Aber Incentives, die das Gesundheitsverhalten beeinflussen können, sollten doch ein Thema der Gesundheitspolitik sein.