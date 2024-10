Lukrative Anlageoptionen: Gold und Immobilien im Aufwind

Gold glänzt wie nie zuvor: Seit Jahresbeginn ist der Preis pro Feinunze um über 27 Prozent gestiegen und hat kürzlich ein Rekordhoch von 2.634,86 Dollar erreicht. Verantwortlich für diesen Höhenflug sind vor allem die sinkenden Zinsen. Besonders die Zinssenkungen der US-Notenbank Fed um 0,50 Prozentpunkte wirken wie ein Turbo. Doch nicht nur Gold profitiert, auch Immobilien feiern ein Comeback. Nach einem schwierigen Jahr 2023 sind Substanzwerte wieder gefragt, da sie in unsicheren Zeiten Stabilität bieten.

Geopolitische Krisen Die globalen Konflikte bleiben brisant und treiben den Goldpreis weiter in die Höhe. „Leider gibt es weltweit anhaltende Unsicherheit und geopolitische Krisen, wie die Lage in der Ukraine oder im Nahen Osten, die den Goldpreis stützen. Gold bestätigt damit erneut seinen Ruf als sichere Krisenwährung“, erklärt Reinhard Walz, Leiter Vertrieb & Marketing bei Ögussa. Die Sanktionen gegen Russland haben Notenbanken alarmiert, da Vermögenswerte im Wert von 400 Milliarden Dollar verfielen. Seither setzen viele stärker auf Gold, um ihre Abhängigkeit vom Dollar und Euro zu reduzieren. „Zentralbanken vor allem aus Schwellenländern wollen mögliche Sanktionen der USA umgehen und kaufen deshalb vermehrt physisches Gold“, so Harald Holzer, Chief Investment Officer der Kathrein Privatbank. Besonders China, Indien und der arabische Raum, allen voran Dubai, das rund 20 Prozent des globalen Goldhandels abwickelt, verstärken ihre Käufe. Fast zwei Drittel der weltweiten physischen Goldnachfrage kommen inzwischen aus diesen Regionen.

Nachhaltiges Gold Für Anleger bleibt Gold eine stabile Größe im Portfolio, doch immer mehr Investoren legen Wert auf Nachhaltigkeit. Holzer: „Der Goldabbau ist oft mit erheblichen Umwelt- und sozialen Problemen verbunden. Doch es gibt Alternativen: Wir bieten nachhaltiges Gold an, das nach den strengen Standards der London Bullion Market Association (LBMA) zertifiziert ist. Diese Zertifizierung garantiert die Einhaltung ökologischer und sozialer Standards, die von unabhängigen Stellen überprüft werden.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt in puncto Nachhaltigkeit ist recyceltes Gold. „Zur Förderung eines Kilogramms Gold müssen etwa 1.250 Tonnen Gestein bewegt werden, was hohe CO 2 -Emissionen verursacht“, so Holzer. Recyceltes Gold bietet hier eine umweltfreundlichere Alternative.

Comeback der Immos Die Immobilienbranche erlebte in den vergangenen Jahren turbulente Zeiten. Der Zinsanstieg um 450 Basispunkte drückte die Immobilienwerte, da höhere Kapitalisierungszinssätze in die Bewertungen einflossen. Das Mietwachstum durch indexierte Verträge konnte die Verluste kurzfristig nicht kompensieren. Louis Obrowsky, Geschäftsführer der LLB Immo KAG: „Trotz noch punktuell negativer Bewertungsergebnisse scheint nun aber ein langfristig realistisches Preisniveau erreicht.“ Die jüngste Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte signalisiert den Beginn der Zinswende. Obrowsky prognostiziert: „Zwischen Herbst 2024 und Ende 2025 wird sich rückblickend mit hoher Wahrscheinlichkeit als ein guter Einstiegszeitpunkt für langfristig orientierte Immobilieninvestoren zeigen.“ Das Interesse am Markt ist gestiegen, doch viele Investoren bleiben noch zurückhaltend. Obrowsky: „Schnäppchen gibt es zwar, aber nicht in dem erwarteten Ausmaß.“

© LLB Das LLB-Projekt im 22. Bezirk bietet 51 moderne Wohnungen

Vorsorgewohnungen Im Wohnimmobilienmarkt bieten sich vor allem durch die demografische Entwicklung und die eingeschränkte Neubautätigkeit in Ballungsräumen attraktive Chancen. „Vorsorgewohnungen in urbanen Zentren mit wachsender Bevölkerung und rückläufigem Angebot, wie etwa in Wien, sind ideal für konservative, langfristig orientierte Investoren“, so Obrowsky. Diese Immobilien bieten eine Kombination aus stabilen Erträgen, langfristigem Inflationsschutz und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Ein spannendes neues Projekt der LLB entsteht in der Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A im 22. Bezirk in Wien. Es entstehen 51 moderne Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen von 36 bis 88 Quadratmetern, überwiegend mit Loggien, Balkonen oder Terrassen. Die Wohnungen werden bezugsfertig übergeben. Der Quadratmeterpreis der Wohnungen beginnt bei 4.850 Euro, und Vorsorgewohnungen sind bereits ab rund 200.000 Euro erhältlich.

© Barbara Nidetzky/ Kathrein Privatbank Harald Holzer, CIO der Kathrein Privatbank

© OEGUSSA Reinhard Walz,, Leiter Vertrieb & Marketing bei Ögussa

© Outline Picture Louis Obrowsky, Geschäftsführer der LLB Immo KAG

Zwei Wege zum sicheren goldenen Investement Physisches Gold: Investitionen in physisches Gold, in Form von Barren oder Münzen, sind eine sehr sichere Form des Goldinvestments. In Österreich sind Anbieter wie Münze Österreich oder Ögussa. Eine besonders beliebte Goldanlagemünze ist der „Wiener Philharmoniker“. Die gängige Ein-Unzen-Münze wird aktuell für rund 2.435 Euro angeboten, während der Feingold Ein-Kilo-Goldbarren von Ögussa für 76.280 Euro gehandelt wird. Kathrein Goldkonto: Dieses vereinfacht den Goldkauf, der oft mit einer teuren Lagerung und hohem Aufwand verbunden ist. Kathrein ermöglicht den einfachen Kauf von Ein-Kilo- Goldbarren oder mehr, ähnlich wie bei einer Wertpapierorder, ohne das Risiko der Eigenlagerung. Ein Vorteil ist die transparente Ausweisung des Goldbestands im Kathrein Reporting. Die An- und Verkaufsspesen liegen bei 1,5 Prozent, die jährliche Gebühr beträgt 0,35 Prozent des Goldbestands.