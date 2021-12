Den Knoten mit viel Geduld entwurschteln

Omama baut uns zwar immer wieder auf, aber ich merke, dass auch sie viel nachdenkt. Oft erinnere ich mich an schöne Zeiten, dann fällt mir wieder etwas ein, das nicht so gut war. Einmal möchte ich darüber reden, dann wieder nicht. Ich glaube, ich hab’ irgendwie einen verwurschtelten Knoten in meinen Gefühlen. Das war wohl Gedankenübertragung. Denn kaum hatte ich an mein verknotetes Hirn gedacht, hat mir Omama ein ziemlich verheddertes Wollknäuel in die Hand gedrückt. Was ich damit soll, wollte ich wissen. „Seppy, stell’ dir vor, das bist du mit deinen Gedanken. Und dann versuch’, das Knäuel zu entwirren, egal wie lange es dauert. Du wirst sehen, es geht dir nachher besser.“ Ich habe mich echt lang damit beschäftigt, die Wolle zu entflechten, aber ein Knoten war sehr hartnäckig. Da hab’ ich eine Schere genommen und wollte den Faden abschneiden. „Halt!“, hat Omama gerufen „mach’ so etwas niemals!“ Warum denn? Ich könnte den Faden ja wieder zusammenbinden. „Sicher könntest du das, aber denk’ immer daran: ein Knoten bleibt trotzdem!“. Also, wenn ihr diese Geschichte lest, bin ich wahrscheinlich noch immer beim Entwurschteln.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters