Lektion 35: Ganz schön wild

Vergangene Nacht waren sie wieder da. Schreie, so hoch und schrill, dass man meint, ein Kind sei in Not geraten. Beim ersten Mal war ich noch panisch aufgesprungen. Sollten wir die Rettung rufen? Die Polizei? Aber der britische Partner beschwichtigte. Zögerlich schloss ich damals das Fenster, konnte seine Erklärung nicht ganz glauben. Doch ein paar Tage später nahmen wir die Rufe wieder wahr. Diesmal am Nachhauseweg, als wir einen Park passierten. Und tatsächlich standen sie dann im fahlen Licht der Handykamera, das nussbraune Fell gesträubt, die Zähne gefletscht: zwei Füchse.

Als gebürtige Stadtrandwienerin sind diese Tiere im Stadtgebiet natürlich nicht komplett ungewöhnlich. Immer wieder, wenn es des Nachts die Währinger Straße zurück nach Gersthof ging, blitzte das rötliche Fell