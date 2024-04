Leistungsschau Krumbach: Große Bühne für die heimische Wirtschaft

Die Leistungsschau in Krumbach ist auch heuer ein Garant für großes Publikum. Die Veranstalter erwarten mehr als 40.000 Besucher auf dem über 50.000 Quadratmeter großen Messeareal. Bestechen will man heuer durch eine „enorme Breite des Angebotes“. Ihre Leistungen zeigen mehr als 100 Aussteller aus den verschiedensten Wirtschaftssparten wie Heizung, Auto, Landmaschinen, Forst, Möbel, Bau, Energiesysteme, Gesundheit oder Sport.

In Zeiten von Arbeitskräfte-Mangel setzt die Leistungsschau am 3. Mai ein Zeichen und veranstaltet in Kooperation mit der WKNÖ von 9 bis 14 Uhr eine Berufsinformationsmesse für Jugendliche. Am selben Tag wird es wild und laut. Das Sondereinsatzkommando Cobra wird ab 16 Uhr bei einer Vorführung unter Beweis stellen, weshalb es weltweit einen ausgezeichneten Ruf als Anti-Terroreinheit hat.