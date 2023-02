Jobbörse in Linz: Nach dem Sprachkurs zur Jobbörse

Großer Andrang bei der Jobbörse im Gebäude des Berufsförderungsinstitutes (BFI): Mehr als 300 Menschen sind gekommen. Viel mehr als erwartet, bestätigten die Organisatoren vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF).

Unternehmen zu den Menschen bringen

Das Besondere an der Jobbörse: Sie fand dort statt, wo die zugewanderten Menschen Deutsch lernen – in diesem Fall im BFI am Linzer Bulgariplatz. Man wollte die Unternehmen bewusst dorthin bringen, wo die Menschen die deutsche Sprache lernen.

Sprache und Arbeitsplatz

Roland Goiser, der stellvertretende Direktor des ÖIF, wollte damit einen niederschwelligen Zugang ermöglichen. Sprache und Arbeitsplatz seien immerhin zwei der wichtigsten Faktoren bei der Integration. Interesse besteht aber auf beiden Seiten. Für die Unternehmen sind die Asylberechtigten ein besonders wertvolles Arbeitskräfte-Reservoir.

Arbeitskräfte gesucht

Spar sucht etwa für die Zentrale in Marchtrenk 20 Mitarbeiter, in allen Filialen in Oberösterreich seien sogar 250 Stellen frei, sagt Spar OÖ Geschäftsführer Jakob Leitner. Auch die Post sucht Mitarbeiter: Vom Zusteller bis zum Ferialarbeiter.