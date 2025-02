Jeder Tag verdient es, ein guter zu werden

Es gibt sie auch bei uns, diese Tage, an denen wir am liebsten in unseren Kisten und Schachteln bleiben würden, anstatt uns aufzuraffen, um den kleinen und größeren Menschen Freude zu bereiten. Kasperl grantelt sowieso, wenn er seinen Frühstückskakao nicht rechtzeitig bekommt – da ist er einfach nicht auszuhalten. Und ich? Ohne mein Butterkipferl bin ich auch ein mürrischer Morgenmuffel. Wenn der Tag so anfängt, kann ja nichts draus werden, könnte man meinen.