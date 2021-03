James Dean: Sein Leben, sein Unfalltod

Jeden der beiden Fahrer trifft wohl ein Teil der Schuld. Turnupseed war trotz Nachrangs ohne zu bremsen nach links abgebogen, James Dean war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und hatte trotz der Abenddämmerung das Licht seines Porsches nicht eingeschaltet. „Ich habe ihn nicht gesehen“, beteuerte der Fahrer des Fords nach dem Crash, „ich schwöre, ich habe ihn nicht gesehen“.

Am Vormittag des Unfalltages hatte James Dean noch bei Ursula Andress, mit der er ein paar Mal aus gewesen war, vorbeigeschaut und sie gefragt, ob sie mit ihm zu dem Autorennen nach Salinas fahren wollte. Andress lehnte ab – und hat damit möglicherweise ihr Leben gerettet.

James Dean war am 8. Februar 1931 im Bundesstaat Indiana als Sohn eines Zahntechnikers geboren worden und wuchs zunächst bei seinen Eltern in Kalifornien auf. Als er neun war, starb seine Mutter an Krebs, und er wurde zu Verwandten gebracht, die für seine Erziehung sorgten. Mit 18 leckte er bei Bühnenaufführungen an der Highschool Theaterblut, und er wollte unter allen Umständen Schauspieler werden. Er kämpfte sich als Platzanweiser und Bühnenarbeiter durch und schaffte es, in einem Stück mitzuspielen. Dann ging er nach New York und nahm Schauspielunterricht bei Lee Strasberg, der sein Talent formte, bis er eine Rolle am Broadway bekam. Der Regisseur Elia Kazan sah den mittlerweile 23-Jährigen und engagierte ihn vom Fleck weg für die Hauptrolle seines nächsten Films „Jenseits von Eden“ nach dem Roman von John Steinbeck. Danach ging es Schlag auf Schlag: Es folgten die Filme „…denn sie wissen nicht, was sie tun“ und „Giganten“ mit Elizabeth Taylor und Rock Hudson.

Als James Dean starb, hatte er eben erst „Giganten“ abgedreht, im Kino war zu diesem Zeitpunkt nur ein Film, „Jenseits von Eden“, zu sehen. Der junge Schauspieler wurde also von den meisten Amerikanern erst entdeckt, als er bereits tot war. Alle drei James-Dean-Filme kamen erst in seinem Todesjahr 1955 ins Kino. Für „Jenseits von Eden“ und für „Giganten“ erhielt er posthum zwei Oscar-Nominierungen als bester Hauptdarsteller.