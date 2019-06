Herbert von Karajan: "Ich komme sicher wieder"

Karajans Dankbarkeit Anita gegenüber hielt sich in Grenzen, denn als er 1958 die 19-jährige Französin Eliette Mouret kennenlernte, ließ er sich von Ehefrau Nr. 2 scheiden, um das Mannequin zu heiraten. Eliette, die heute 80-jährig als Witwe in der Karajan-Villa in Salzburg-Anif lebt, schenkte ihm die Töchter Isabel und Arabel.

Kein anderer Dirigent wusste sich zu inszenieren wie Karajan. Standen seine Kollegen im Frack oder Smoking am Pult, so dirigiere er im legeren Rollkragenpullover, er ließ Homestorys in seinen Villen in Saint Tropez, St. Moritz, Wien und Salzburg zu und hatte nichts dagegen, in seinem Porsche, auf seiner Jacht und im Privatjet fotografiert zu werden. Wobei jedes Bild vor der Veröffentlichung vom Karajan-Management genehmigt werden musste.

Das alles funktionierte, weil Karajan als Geschäftsmann mit eigener Produktionsfirma nicht minder begabt war denn als Musiker. Und so kam es, dass er seiner Familie ein kolportiertes Vermögen von 500 Millionen Euro hinterließ. Noch im hohen Alter hatte er sich, von starken Rückenschmerzen geplagt, noch zum Dirigentenpult geschleppt, um die Hauptwerke des klassischen Repertoires möglichst vollzählig aufnehmen zu können.