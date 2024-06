Freiluft-Sommerspaß: eScooter Moped Yamaha NEO’S im Test

• Typ: Elektro-Roller der „Moped-Klasse“.

Führerschein: ab AM bzw. A1, A, B, C, D, F

• Motor: 2,5 kW / 3,4 PS, Radnabenmotor

• Drehmoment: 136 Nm

• Fahrmodi: ECO und STD (Standard)

• Akkus: 2x 968 Wh Li-Io, Laden im

Fahrzeug und herausnehmbar (je 8 kg)

• Bremsen: Scheibe vorne, Trommel hinten

• Extras: Helmfach für einen Helm plus Verbandszeug. Taschenhaken, Ablagefach

• Top-Speed im Test: 47 km/h (solo)

• Test-Reichweite mit 2 Akkus: 62,6 km

• Sitzhöhe: 795 mm

• Gewicht: 106 kg (mit 2 Akkus)

• Dual Battery-Aktionspreis (2. Akku momentan gratis) + E-Mobilitätsförderung:

€ 2499,– (Listenpreis: € 3.979,–)

Testfahrzeug: Zweiradcenter Steyr