Flugausfälle treiben viele Airlines in die Existenzkrise

Es war zu erwarten. Die Corona-Pandemie zwingt die Airlines nicht nur in Europa, sondern weltweit, ihre Flugpläne drastisch zusammen zu streichen. Die AUA, die ihr Flugaufkommen bereits um 80 Prozent zurückgefahren hat, stellt Mittwochnacht den regulären Flugbetrieb zur Gänze ein. Der vorerst letzte Flug mit der Nummer OS 066 landet in den Morgenstunden aus Chicago.

Auch die Billig-Airline Laudamotion (fliegt unter der Marke Lauda), die von hundert nur noch vier Destinationen bedient, beendete am Montag ihren Flugbetrieb, bis voraussichtlich 8. April. Kunden können umbuchen oder den Ticketpreis zurückverlangen.

Für Notfälle wie Evakuierungs- oder Hilfsflüge wird die AUA ein Langstrecken-Flugzeug und einen Mittelstreckenjet weiterhin bereithalten.

Die AUA trifft die Krise zur Unzeit. Wirtschaftlich bereits geschwächt durch die ruinöse Konkurrenz der Billig-Airlines in Wien, kündigte die Lufthansa-Tochter bereits an, bis Ende 2021 rund 700 bis 800 Arbeitsplätze zu streichen. Nach sechs Gewinnjahren schmolz der operative Gewinn in den ersten drei Quartalen 2019 von 110 auf 17 Millionen Euro. Am Donnerstag wird der AUA-Vorstand die aktuellen Ergebnisse präsentieren.