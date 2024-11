First Lady oder First Gentleman?

Douglas Emhoff, seit 2014 Ehemann der aktuellen Vizepräsidentin, wäre sicher mehr als ein bloßes „Anhängsel“, falls Kamala Harris die Wahl gewinnt. Der 60-jährige Jurist hat eine eigenständige Karriere gemacht, seine Tätigkeit als Anwalt jedoch zurückgelegt, um mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden, als er 2021 „Second Gentleman“, also Ehemann der Vizepräsidentin, wurde. Stattdessen erhielt er eine Professur an der Georgetown Universität und übernahm an der Seite der zweithöchsten Repräsentantin des Landes soziale Aufgaben.

Bekommen die USA mit Melania Trump eine altbekannte First Lady oder zieht zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein „First Gentleman“ ins Weiße Haus? So jedenfalls nennen die Amerikaner den – bisher theoretischen – Fall eines Mannes, der mit einer Präsidentin verheiratet ist.

Nicht im Weißen Haus?

Ganz anders die 54-jährige Melania Trump, die bereits von 2017 bis 2021 First Lady war, im jetzigen Wahlkampf jedoch anklingen ließ, im Falle der Wiederwahl ihres Mannes nicht im Weißen Haus wohnen zu wollen, sondern in New York und Florida, um ihrem studierenden Sohn Barron beistehen zu können. Angeblich ist die Beziehung des in Slowenien geborenen Ex-Modells zu Donald Trump angeschlagen. Man munkelt, dass sie in einer zweiten „Amtszeit“ als First Lady nur repräsentativen Aufgaben zuliebe nach Washington reisen würde.

Jacqueline Kennedy war wohl die Präsidentengattin, die die Aufgabe der First Lady – die es offiziell gar nicht gibt – am nachhaltigsten veränderte. Wie keine andere Frau repräsentierte sie die Nation und erfreute sich hohen Ansehens. Ihr Mann wusste, was er an ihr hatte, erklärte John F. Kennedy doch bei einem Staatsbesuch in Frankreich: „Ich bin der Mann, der Jacqueline Kennedy nach Paris begleitet.“

Noch-Präsidentengattin Jill Biden ist die 48. First Lady der USA, die erste hieß Martha Washington und übte diese Funktion von 1789 bis 1797 als Ehefrau des Gründerpräsidenten George Washington aus. Sie beschränke sich darauf, Dinnerpartys zu geben, ohne am politischen Geschehen teilzunehmen. Sie führe ein langweiliges Leben, erklärte sie und sah sich als „Gefangene des Staates“.