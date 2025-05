Song Contest: Gewinnt jetzt Schweden oder doch Österreich?

So realistisch wie heuer war ein möglicher Sieg für Österreich schon lang nicht mehr. Genauer gesagt seit elf Jahren, als Conchita mit „Rise like a Phoenix“ gewonnen hat. Seit Wochen behauptet sich JJ mit seinem Popera-Beitrag „Wasted Love“ bei den Wettquoten im Topfavoritenfeld auf Platz zwei. Nur Schweden hat – mit einer flotten Spaßnummer übers Saunieren – bessere Gewinnchancen.

Heute ab 21 Uhr (ORF 1 überträgt live) wird es für alle 26 Länder, die im Finale in Basel antreten – JJ qualifizierte sich am Donnerstag –, ernst. Der Österreicher tritt mit der Startnummer 9 an – das könnte wiederum ein Hindernis auf dem Weg zum Sieg sein. Naturgemäß sind spätere Startnummern, die näher am Beginn des Zuschauervotings sind, beliebter. Aber: Conchita hat 2014 mit der Nummer 11 gewonnen.

Die Punkte setzen sich zu je 50 Prozent aus den Anrufen der Zuschauer und den Wertungen der Länderjurys zusammen. Zuletzt hat sich diese Einführung als Katalysator für eine spannende Dramaturgie erwiesen: Die Reihenfolge kann sich tatsächlich noch einmal komplett ändern, weil Jury und Publikum meist nicht denselben Geschmack haben. JJ dürfte heuer jedenfalls auf einige Jury-Punkte zählen können.