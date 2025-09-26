Elektro-Kraftpaket mit Kinderkrankheiten: Der NIU NQiX 500 im Test

Es mag ein übles Vorurteil sein, aber hierzulande fallen den meisten zum Thema Elektroroller immer noch die scheppernden Gefährte ein, mit denen Pizzaboten die Fahrradstreifen bevölkern.

Ein Image, gegen das die meist chinesischen Hersteller mit großem Aufwand und inzwischen beachtlichen Ergebnissen ankämpfen. Die Firma Niu ist nicht nur einer der ambitioniertesten unter diesen Herstellern – und ihr neuestes Aushängeschild, der NQiX 500, hat einiges zu bieten, mehr also als Kunststoff und digitale Spielereien.

Fahrleistung auf hohem Niveau

Schon auf den ersten Metern vermittelt der Roller, dass man sich um solide Zweirad-Technik und entsprechende Fahrleistung bemüht hat. Das heißt, er bremst und federt präzise und eher streng und liegt ruckfrei in der Kurve.

Vor allem aber gibt dieses Ding Gas, und zwar auf eine Weise, die auch einen Motorrad-geübten Fahrer überrascht. Was sich da am Hinterrad abspielt, hat mit der 125er-Klasse (also 125 ccm-Benzinmotor), zu der er amtlich zählt, wenig zu tun. Mit diesem Roller hält man mit den Platzhirschen aus der 300er-Klasse durchaus mit.