Premiere auf zwei Rädern: Hondas erstes Elektro-Bike kommt 2026

Mit dem neuen WN7 bringt Honda sein erstes vollwertiges Elektro-Motorrad auf den Markt. Ab Anfang 2026 soll es in Europa erhältlich sein und markiert damit den Einstieg des weltweit größten Motorradherstellers in die Elektromobilität auf zwei Rädern. Der WN7 positioniert sich im Naked-Bike-Segment und soll eine Alternative zu Maschinen mit rund 600 Kubikzentimetern Hubraum bieten.

Reichweite und Schnellladen

Herzstück des Modells ist eine fest verbaute Lithium-Ionen-Batterie. Sie soll nach Angaben des Herstellers eine Reichweite von mehr als 130 Kilometern ermöglichen. Geladen werden kann sowohl über Haushaltsstrom als auch an Schnellladestationen: An einer CCS2-Schnellladeverbindung soll es etwa 30 Minuten dauern, um den Akku von 20 auf 80 Prozent aufzuladen. Mit einem 6-kVA-Ladegerät zu Hause soll eine Vollladung in weniger als drei Stunden möglich sein.

Leistung wie ein Mittelklasse-Bike

Angetrieben wird der WN7 von einem Elektromotor mit rund 18 kW Dauerleistung und einem Drehmoment von etwa 100 Newtonmetern. Kombiniert mit einem geringen Gesamtgewicht von 217 Kilogramm bewegt sich das Motorrad in einem Bereich, der dem Leistungsniveau klassischer Mittelklasse-Bikes nahekommen soll.