Eberhard Jordan will trotz Krankheit den Donauturm erklimmen

Eberhard Jordan leidet unter COPD (siehe Bericht rechts). Trotz seiner eingeschränkten Lungentätigkeit will er sich von dieser Krankheit nicht sein Leben diktieren lassen. Im Gespräch mit dem KURIER erzählt Jordan von seiner persönlichen COPD-Challenge 2019 und warum er das eigentlich macht.

KURIER: Herr Jordan, warum wollen Sie den Donauturm bezwingen?

Eberhard Jordan: Der 20. November ist der Welt-COPD-Tag. Und nachdem der „Steffl“ im Vorjahr so gut geklappt hat und so eine Aufmerksamkeit erregt hat, hab’ ich damals recht übermütig gesagt, dass ich nächstes Jahr auf den Donauturm rauf will. Und ja, jetzt trainiere ich seit vier Monaten dafür.