E-Trike: Die entspanntere Art zu Biken

Entspannt absteigen

Gelegenheitsradler auf Tour kennen es: Nach etlichen Kilometern im Sattel beginnt – trotz Gel-Polsterung, Federung und elektrischer Tretunterstützung – irgendetwas zu schmerzen. Je nach Fahrradtyp und Kondition sind das zum Beispiel die Sitzfläche, der Rücken oder der Nacken. Den potenziellen Muskelkater am Tag danach sollte man auch nicht vergessen.

Beim E-Sesselrad Delta tx ist das bauartbedingt anders. Hier thront man in entspannter Tretposition auf einem gepolsterten Netzsitz. Allfällige Beschwerden nach 83 Testkilometern: Nichts, Nada, Nothing. Auf einen Muskelkater „wartet“ man hier auch vergeblich. Es ist, als wäre man die Strecke in einem Auto, auf einem Chopper oder Sofaroller gefahren.