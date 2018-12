Das Grätzel als erweitertes Wohnzimmer

„Das Grätzel“, schreibt Menasse-Eibensteiner, „dieses kleine Stück Heimat inmitten der großen anonymen Stadt, steht für ein ganz besonderes Lebensgefühl.“

Was bedeutet das für die Immobilienbranche? „ Immobilien in einem guten Grätzel sind wertvoller als in einem neu geplanten Stadtteil“, betont Martin Müller. Individualismus sei gefragt: ein kleines Café, besondere Geschäfte statt Filialen, Handwerksbetriebe und Plätze, die als Treffpunkt dienen. „Wir wollen mit unseren Grätzeltouren auch dabei helfen, den Bezirks-Snobismus ein bisschen aufzubrechen“, sagt Müller. Warum sollte jemand aus Hietzing nicht auch einmal in Wien-Leopoldstadt wohnen?