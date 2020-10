Das Flüstern regiert

Dieses Prozedere ist grundsätzlich begrüßenswert, weil alle eingebunden werden, weil so die Kommunikation im Vorfeld auf Augenhöhe erfolgt. Das hätte aber schon längst erledigt sein können. Die Infektionszahlen sind nicht erst in dieser Woche explodiert.

So regiert bis zum Samstag weiter die Flüsterpropaganda, verunsichert die Menschen und lässt viele sogar verzweifeln, weil sie noch immer nicht wissen, wie es nach dem Wochenende weitergehen soll. Rasche Klarheit macht auch noch so harte Beschränkungen erträglicher als die derzeit lähmende Ungewissheit. Da hätte sich die Regierung vieles an Unmut in der Bevölkerung ersparen können.