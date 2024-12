Crystal Palace im Einsatz am Boxing Day: Ein etwas anderer Weihnachtsstress

Er ist Cheftrainer – in England heißt der Manager – von Crystal Palace, der Hauptstadtklub hat ein dichtes Programm zu absolvieren. Auf der Insel wird traditionell über Weihnachten und Neujahr durchgespielt. „Auf dem Trainingsplatz oder im Hotel“ werde er die Feiertage verbringen, sagt Ronald Brunmayr (49) und schmunzelt.

Er bildet zusammen mit Michael Angerschmid, Emanuel Pogatetz und Michael Berktold Glasners Betreuerteam, auf das in den nächsten Tagen viel Arbeit wartet. Am 24. und 25. wird trainiert, ehe es nach Bournemouth geht. Der zweite Weihnachtsfeiertag hat als „Boxing Day“ einen Fixplatz im Spielplan der Premier League. Der Name rührt aus einer Zeit, als die wohlhabende Bevölkerung für ihre Bediensteten und ärmere Menschen Geschenke verpackte. Brunmayr wohnt im Stadtteil Greenwich, Frau Martina und Sohn Lino werden ihn besuchen. Zu Silvester stößt sein Bruder mit Frau dazu. „Vielleicht gehen wir im Viertel wo essen und danach in einen Park mit guter Sicht auf das Feuerwerk“, sagt er. Ins Stadtzentrum werde man sich wegen des Massenauflaufs dort eher nicht vorwagen.

Für Crystal Palace verlief der Start in die Meisterschaft holprig. Nach dem 3:1-Sieg in Brighton am vergangenen Sonntag hat sich die Lage etwas entspannt. Dennoch müssen unbedingt Punkte her. Am 29. ist der FC Southampton, aktuell Tabellenletzter, zu Gast im Selhurst Park. Doch leichte Gegner gibt es in dieser Liga nicht.