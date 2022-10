Cimitero delle Fontanelle: Neapels Tempel der Seelen

Und so heißt es im neuen Film „Nostalgia“ des neapolitanischen Regisseurs Mario Martone: „Wenn du es schaffst, dann leg einen Polster für dich im Cimitero delle Fontanelle ab. Wenn man die Toten gut behandelt, dann helfen sie einem.“ Schon der Eintritt in den Friedhof Fontanelle ist überwältigend. Es ist, als befände man sich in einer prähistorischen Kathedrale, in einem Tempel der Seelen. Das Gelände erstreckt sich auf über dreitausend Quadratmeter, ist wie eine Kirche in „Navate“, Gänge, aufgeteilt, die bis zu fünfzehn Meter hoch sind. An den Seiten der Gänge liegen rechts und links Berge von Gebeinen und Totenschädel – Knochen von mindestens dreißigtausend Menschen.

Es waren die frommen Frauen des Viertels Rione Sanità, in dem sich der Friedhof befindet, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts unter Leitung ihres Priesters Gaetano Barbanti an die Arbeit machten und in einem Akt der Barmherzigkeit die Gebeine und Totenschädel polierten und ordentlich aufstapelten.