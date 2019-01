César Manrique: Wie ein Künstler eine Insel veränderte

Am 24. April wird der Flughafen auf Lanzarote einen neuen Namen erhalten: „ César Manrique-Lanzarote-Flughafen“. Damit wird jener Mann gewürdigt, der die Insel maßgeblich prägte. Manrique würde an diesem Tag 100 Jahre alt werden.

Nach Reisen um die ganze Welt und längeren Aufenthalten in Madrid sowie New York kehrte der auf Lanzarote geborene Künstler Ende der 60er mit knapp 50 Jahren auf die Insel zurück – und beschloss, diesen Ort zum schönsten der Welt zu machen. Das Vorurteil, Lanzarote sei ein Aschehaufen, ein Trümmerfeld, dem er immer wieder begegnete, verärgerte ihn und so setzte er ein Manifest für die Insel auf.