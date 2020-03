Autoreparatur aus dem Internet

Ein Auto, Fahrrad oder die Waschmaschine gehen auch während der Corona-Krise kaputt. Obwohl Werkstätten und Reparatur-Service schließen mussten, haben sich die meisten Anbieter eine Lösung überlegt. So kann man beispielsweise ein Fahrrad zu einem vereinbarten Zeitpunkt abholen lassen und die Mitarbeiter stellen es nach der Reparatur einfach wieder vor die Haustüre. Fahrzeugreparaturen sollten ebenfalls vorher telefonisch besprochen werden, damit die Übergabe und der Service ohne soziale Kontakte ablaufen kann.

Auch Handyreparatur-Service und Installateure müssen adaptieren. Lieferungen und Reparaturen werden nun mit Schutzkleidung und erhöhten Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. So bietet Samsung derzeit einen kontaktlosen Reparaturservice per Post oder mit Abholung per Rad. Die Wiener Märkte etwa liefern frische Produkte aus.

Doch auch zahlreiche Feinkostläden haben ihren Online-Handel mittlerweile ausgebaut. Kaffeebohnen, Tees oder Säfte können ohne persönlichen Kontakt vor die Wohnungstür geliefert werden. Gleiches gilt für Wein, Bier und Spirituosen. Sie können beim Fachhändler oder den Produzenten selbst bestellt werden. Auch Anbieter von Biokistln, wie zum Beispiel Adamah, die frisches Obst und Gemüse liefern, erleben derzeit einen großen Anstieg an Bestellungen.