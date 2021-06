Die Clubs dürfen endlich aufsperren: Alles Disco

Die Tanzflächen in Discos und Clubs sind mehr, als man gemeinhin denkt. Sie sind, eh klar, Bühnen der Selbstdarstellung. Und Anbahnorte für allerlei spaßmachenden Austausch.

Sie bieten aber mehr als Spaß. Sie sind auch Orte des Egalitären, an denen es – wo sonst findet man das im Leben? – kein Oben und kein Unten gibt: Im Flackerlicht sind für einen langen Moment alle Unterschiede ausgeräumt, alle Politik und alles Trennende unwichtig. Das ist keine Verklärung: Begründet wurde die Discokultur von schwulen Schwarzen in Amerika, die sich einen Ort gesucht haben, an dem sie die brutalen gesellschaftlichen Hürden

des Alltags nicht erleben müssen. Dessen Sorgen lassen sich bei lauter Musik und mehr oder weniger stilvoller rhythmischer Gruppengymnastik wunderbar vergessen.

Gerade die jungen Menschen haben das nun bitter nötig. Sie sind die am schwersten von den Corona-Maßnahmen betroffene Bevölkerungsgruppe – denn sie sind gleich mehrfach zum Handkuss gekommen. Sie haben zwar nicht mehr Zeit in Lockdowns verbracht als ihre Eltern und Großeltern. Aber das ist relativ: Im Sturm und Drang des Jungseins zählt jeder Tag, jede Woche, manchmal jede Minute mehrfach. Man schreckt sich bei dem Gedanken, wie viele lebensentscheidende Momente in diesen 15 Monaten versäumt wurden.