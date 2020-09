Alle Achtung! Die Steirer-Band kratzt mit Marie an der Million

Newcomer. „Die letzten drei Monate waren komplett verrückt. Unser Leben hat sich auf den Kopf gestellt. So gut wie alle österreichischen Radiosender spielen den Song. Und jetzt fängt es auch in Deutschland an“, so der Sänger der steirischen Band „Alle Achtung“, Christian Stani, über ihren Sensationserfolg mit dem Song „Marie“. Sein Frontpartner Max Bieder hatte das Potenzial der Stimme Stanis bei einem Zufallstreffen im Tonstudio sofort entdeckt: „Er war mit einer anderen Band dort. Aber es hat dann trotzdem drei Jahre gedauert, bis wir wirklich was miteinander gemacht haben. Man kann einen Hit wie ,Marie’ nicht planen. Aber einen Song zu machen, der uns ein bissl die Tür aufmacht und uns bei den Leuten bekannt macht, das war schon die große Hoffnung.“